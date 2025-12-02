«Локомотив» направил Баринову финальное предложение о новом контракте

По информации источника, это предложение — финальное в переговорах с 29-летним игроком. Футболисту, чье действующее соглашение истекает летом 2025 года, обещано повышение зарплаты, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды. Ответ от полузащитника в «Локо» ждут уже в декабре.