«Локомотив» направил Баринову финальное предложение о новом контракте

«Локомотив» направил капитану команды Дмитрию Баринову новое предложение о новом контракте, сообщает «Спорт-экспресс».

Источник: Sport24

По информации источника, это предложение — финальное в переговорах с 29-летним игроком. Футболисту, чье действующее соглашение истекает летом 2025 года, обещано повышение зарплаты, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды. Ответ от полузащитника в «Локо» ждут уже в декабре.

Баринов защищает цвета железнодорожников с 2015 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Рыночная стоимость хавбека, по данным Transfermarkt, оценивается в 9 миллионов евро.