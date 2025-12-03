Гусев извинился перед Карпиным за слова о физической готовности игроков «Динамо»

«Мои слова, сказанные на эмоциях после игры, получились неуместными и некорректными, особенно по отношению к Валерию Карпину. Мы с ним очень давно знакомы, у нас никогда не было ни человеческих, ни профессиональных проблем, в том числе за месяцы работы в “Динамо”.
Мои слова — рефлексия по неудачным результатам «Динамо». Это мой родной клуб, я очень сильно переживаю за то, что с ним происходит. Думаю, каждый болельщик испытывает сейчас схожие чувства.
На этой неделе меня раскритиковали некоторые коллеги и эксперты. Их критика во многом обоснована. Согласен, что по-футбольному — да и по-человечески — я поступил неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику«, — сказал Гусев в комментарии “Спортсу”.
17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на посту главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности был назначен Гусев.
28 ноября специалист раскритиковал работу Луиса Касайса Мартинеса, который входил в штаб Карпина в московской команде и отвечал за физподготовку игроков.
После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 9-е место в таблице. В следующем матче чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком» 6 декабря.