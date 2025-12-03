Гусев извинился перед Карпиным за слова о физической готовности игроков «Динамо»

«Мои слова, сказанные на эмоциях после игры, получились неуместными и некорректными, особенно по отношению к Валерию Карпину. Мы с ним очень давно знакомы, у нас никогда не было ни человеческих, ни профессиональных проблем, в том числе за месяцы работы в “Динамо”.