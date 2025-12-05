Ричмонд
Федорищев: «Крылья Советов» выплатят долг Ростеху до конца года

Клуб должен выплатить более 928 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» вернет долг дочерней компании Ростеха «РТ-капитал» до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии.

«Долг будет отдан клубом [»Крылья Советов«]. Планируем до конца года если не весь, то большую часть [вернуть], но, скорее всего, весь», — сказал Федорищев. Он поблагодарил Ростех и его главу Сергея Чемезова за помощь клубу в трудной ситуации, подчеркнув, что долговое обязательство должно быть погашено.

Федорищев сообщил, что после возврата долга клуб сможет привлечь «крупного системного партнера», который сможет обеспечить в том числе приобретение сильных футболистов. Частные акционеры, которые есть у клуба сегодня, по словам губернатора, «не влияют на стратегию клуба, не помогают в решении финансовых проблем и не вкладывают в развитие команды».

По мнению Федорищева, финансовая ситуация не повлияет на спортивные результаты «Крыльев Советов», которые, по его оценке, аналогичны прошлогодним по количеству побед, поражений и ничьих. «Поставили команде срок год, чтобы она состоялась и показывала системно качественную игру. Команда будет играть до конца сезона с нынешним тренерским составом, показывать себя, слаживаться», — заключил Федорищев.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

