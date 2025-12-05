Федорищев: «Крылья Советов» выплатят долг Ростеху до конца года

«Долг будет отдан клубом [»Крылья Советов«]. Планируем до конца года если не весь, то большую часть [вернуть], но, скорее всего, весь», — сказал Федорищев. Он поблагодарил Ростех и его главу Сергея Чемезова за помощь клубу в трудной ситуации, подчеркнув, что долговое обязательство должно быть погашено.