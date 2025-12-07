Битва за зимнее чемпионство: РПЛ уйдет на паузу матчем «Краснодар» — ЦСКА

У обеих команд не так много потерь перед матчем. В составе ЦСКА из-за перебора желтых карточек не сыграет один из основных центральных защитников Матвей Лукин. У «Краснодара» встречу пропустит основной крайний защитник Сергей Петров, который продолжает восстановление после тяжелой травмы. У краснодарской команды великолепный сезон проводит капитан и полузащитник Эдуард Сперцян, который забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач в 17 матчах. У армейцев самыми результативными игроками являются полузащитники Кирилл Глебов и Иван Обляков, в активе которых по 5 мячей.