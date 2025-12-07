Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.85
П2
3.45
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.45
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.50
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Обляков заявил, что Кордоба всегда провоцирует соперников во время матчей

В воскресенье «Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Колумбийский футболист «Краснодара» Джон Кордоба всегда провоцирует соперников во время матчей. Об этом заявил полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков.

В матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги «Краснодар» со счетом 3:2 обыграл ЦСКА. По ходу встречи произошли две потасовки.

«Кордоба всегда провоцирует, так действует. Поведение его не удивило», — отметил Обляков.

«Знали, что будет такой тяжелый матч. Мы никогда не сдаемся, забили гол, пытались дальше играть. Поражение — вот это было некстати, не хочется на такой ноте уходить [на паузу]. Могли лучше выступить, всегда хочется лучше играть и набирать много очков», — добавил он.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.

Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше