Обляков заявил, что Кордоба всегда провоцирует соперников во время матчей

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Колумбийский футболист «Краснодара» Джон Кордоба всегда провоцирует соперников во время матчей. Об этом заявил полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков.
В матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги «Краснодар» со счетом 3:2 обыграл ЦСКА. По ходу встречи произошли две потасовки.
«Кордоба всегда провоцирует, так действует. Поведение его не удивило», — отметил Обляков.
«Знали, что будет такой тяжелый матч. Мы никогда не сдаемся, забили гол, пытались дальше играть. Поражение — вот это было некстати, не хочется на такой ноте уходить [на паузу]. Могли лучше выступить, всегда хочется лучше играть и набирать много очков», — добавил он.
«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.