Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.61
П2
22.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
1
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
5.50
П2
42.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
2
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.44
П2
16.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
7.10
П2
42.00
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.37
П2
4.24

Черышев: Будет странно, если Гусев останется главным тренером «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Черышев высказался о будущем исполняющего обязанности главного тренера «бело-голубых» Ролана Гусева, а также оценил вероятность вылета команды.

Источник: Metaratings.ru

«Если Гусев останется главным тренером “Динамо”, это будет странно. Руководители должны очень хорошо подумать перед назначением нового главного тренера. Я не верю, что “Динамо” вылетит. Нет смысла обсуждать это. “Динамо” — великий клуб. В составе играют великолепные футболисты. Но им не хватает дисциплины. Карпин об этом говорил. Надо, чтобы футболисты были профессиональнее», — сказал Черышев Metaratings.ru.

«Динамо» с 21 баллом после 18 туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В первом матче после возобновления сезона «бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов», игра пройдёт 1 марта и начнётся в 14:00 по московскому времени.