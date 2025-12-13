Черышев: Будет странно, если Гусев останется главным тренером «Динамо»

«Если Гусев останется главным тренером “Динамо”, это будет странно. Руководители должны очень хорошо подумать перед назначением нового главного тренера. Я не верю, что “Динамо” вылетит. Нет смысла обсуждать это. “Динамо” — великий клуб. В составе играют великолепные футболисты. Но им не хватает дисциплины. Карпин об этом говорил. Надо, чтобы футболисты были профессиональнее», — сказал Черышев Metaratings.ru.
«Динамо» с 21 баллом после 18 туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
В первом матче после возобновления сезона «бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов», игра пройдёт 1 марта и начнётся в 14:00 по московскому времени.