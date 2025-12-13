Карпов: инвесторы из ОАЭ хотят купить клуб РПЛ

По имеющейся информации, фонд, одним из президентов которого является бывший генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев, специализируется на сопровождении трансферов игроков и консультации бизнесменов и инвесторов, желающих вложить средства в тот или иной спортивный клуб.