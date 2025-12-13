Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.89
П2
8.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.32
П2
13.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.60
П2
13.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
Все коэффициенты
П1
18.70
X
6.91
П2
1.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.80
П2
4.45
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
2
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.00
П2
52.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.18
П2
6.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.80
П2
35.00
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.89
П2
4.15
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.30
П2
2.10
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.44
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.20
П2
13.25
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.45
П2
9.00
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
25.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.64
X
2.84
П2
3.28
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.28
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Карпов: инвесторы из ОАЭ хотят купить клуб РПЛ

Как сообщил в своём Telegram-канале спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов, инвестиционный фонд No Limit Sport, располагающийся в ОАЭ, изучает вариант с приобретением одного из клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

По имеющейся информации, фонд, одним из президентов которого является бывший генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев, специализируется на сопровождении трансферов игроков и консультации бизнесменов и инвесторов, желающих вложить средства в тот или иной спортивный клуб.

После 18 сыгранных до ухода на зимнюю паузу туров сезона РПЛ-2025/2026 в турнирной таблице лидирует действующий чемпион страны, «Краснодар», в активе которого 40 набранных очков. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (39), замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив» (37 очков).

27 ноября пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала «Руководство инвестора футбольного клуба», где для бизнесменов, глав компаний и регионов показана специфика отечественного профессионального футбола.