Карпов: инвесторы из ОАЭ хотят купить клуб РПЛ

По имеющейся информации, фонд, одним из президентов которого является бывший генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев, специализируется на сопровождении трансферов игроков и консультации бизнесменов и инвесторов, желающих вложить средства в тот или иной спортивный клуб.
После 18 сыгранных до ухода на зимнюю паузу туров сезона РПЛ-2025/2026 в турнирной таблице лидирует действующий чемпион страны, «Краснодар», в активе которого 40 набранных очков. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (39), замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив» (37 очков).
27 ноября пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала «Руководство инвестора футбольного клуба», где для бизнесменов, глав компаний и регионов показана специфика отечественного профессионального футбола.