Бывший гендиректор «Зенита» раскритиковал назначение в клуб Константина Зырянова

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» господин Черкасов назвал других возможных кандидатов на эту должность «менее управляемыми».
«Не могу сказать про Зырянова ничего плохого, но и ничего хорошего. Я его не знаю. Хотя, когда совет директоров “Зенита” возглавляет бывший футболист, для меня это неочевидный выбор. Кого-то это устраивает. Кто реально “рулит” в “Зените” — давайте не будем задаваться этим вопросом», — отметил экс-руководитель клуба.
При этом Илья Черкасов высказал мнение, что решение наоборот не назначать топ-менеджером клуба кого-то из уроженцев Петербурга — например, воспитанников и бывших легенд «Зенита» Владислава Радимова или Андрея Аршавина вызвано тем, что они «люди на порядок менее управляемые, нежели любой другой».
«Просто не хотели видеть того, кто может “вылезти” со своим мнением, которое не понравится “небожителям”, тем, кто занимает главенствующую роль в клубе», — считает господин Черкасов.