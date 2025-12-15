Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.15
П2
3.70
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.30
П2
4.15
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Бывший гендиректор «Зенита» раскритиковал назначение в клуб Константина Зырянова

Бывший генеральный директор ФК «Зенит», а ныне руководитель Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича Илья Черкасов раскритиковал летнее назначение председателем правления клуба его бывшего игрока Константина Зырянова.

Источник: Соцсети

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» господин Черкасов назвал других возможных кандидатов на эту должность «менее управляемыми».

«Не могу сказать про Зырянова ничего плохого, но и ничего хорошего. Я его не знаю. Хотя, когда совет директоров “Зенита” возглавляет бывший футболист, для меня это неочевидный выбор. Кого-то это устраивает. Кто реально “рулит” в “Зените” — давайте не будем задаваться этим вопросом», — отметил экс-руководитель клуба.

При этом Илья Черкасов высказал мнение, что решение наоборот не назначать топ-менеджером клуба кого-то из уроженцев Петербурга — например, воспитанников и бывших легенд «Зенита» Владислава Радимова или Андрея Аршавина вызвано тем, что они «люди на порядок менее управляемые, нежели любой другой».

«Просто не хотели видеть того, кто может “вылезти” со своим мнением, которое не понравится “небожителям”, тем, кто занимает главенствующую роль в клубе», — считает господин Черкасов.