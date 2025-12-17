Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.49
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.58
П2
3.27

Валуев объяснил задержание Семака с женой в Германии

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев объяснил задержание в Германии главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны. Слова депутата приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Валуев назвал рулеткой поездки россиян в Европу. «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут испытать судьбу», — посчитал он.

О задержании Семака с супругой в аэропорту Мюнхена стало известно ранее, 16 декабря. Причиной стали купленные в ЕС товары. Согласно новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и взял пять Суперкубков страны.