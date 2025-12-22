Ричмонд
В Госдуме объявили, что пиво не вернут на стадионы в ближайшее время

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв заявил, что решение о возвращении пива на стадионы клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) не будет принято в ближайшее время.

Источник: Freepik

— Вы говорили в ноябре, что в вопросе с возвращением пива лёд тронулся, от всех был дан зелёный свет и надеетесь, что к Новому году примете закон. Есть вероятность, что к Новому году закон действительно будет принят?

— Нет. К Новому году точно нет. Комитет Топилина (комитет по экономической политике — прим. Metaratings.ru) дал мне чёткое понимание, что всё переносят на следующий сезон. В ближайшее время, к сожалению для многих, ничего утешительного сказать не могу. Это не в моей компетенции.

Я сделал всё, что мог: общался с болельщиками, производителями пива, руководством клубов, РФС. Все за, в правительстве тоже поддержали, но всё-таки решение пока не принято, нет команды на продвижение этого законопроекта.

— В лучшем случае можно ждать решения в следующем сезоне РПЛ?

— Я каждый год говорю, что в лучшем случае к этому или следующему сезону… И так постоянно. К сожалению, констатирую факт, как происходит. В ближайшее время ждать возвращения пива не стоит, — сказал Свищёв Metaratings.ru.

В 2024 году генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью Sport24 заявил, что практически все органы власти, за исключением Минздрава, готовы к возвращению пива на стадионы.

Запрет на продажу алкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году.