Вадим Евсеев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо»

По данным источника, сейчас Евсеев и «Динамо» согласовывают последние детали контракта. 49-летний специалист возглавляет «Черноморец» с сентября текущего года. Ранее Евсеев работал в «Текстильщике», «Амкаре», «Анжи», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле», «Кубани» и «Ленинградце», не задержавшись нигде даже на два года.