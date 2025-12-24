Ричмонд
Вадим Евсеев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Вадим Евсеев перейдет на аналогичную должность в махачкалинском «Динамо», сообщает «Чемпионат».

Источник: fakelfc.ru

По данным источника, сейчас Евсеев и «Динамо» согласовывают последние детали контракта. 49-летний специалист возглавляет «Черноморец» с сентября текущего года. Ранее Евсеев работал в «Текстильщике», «Амкаре», «Анжи», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле», «Кубани» и «Ленинградце», не задержавшись нигде даже на два года.

После осенней части сезона «Динамо Махачкала» занимает 13-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в 18 матчах. Хасанби Биджиев покинул пост главного тренера дагестанцев в начале декабря.