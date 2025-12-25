Митрофанов: совмещение постов не сказалось на работе Карпина в сборной

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Качество работы Валерия Карпина в сборной России по футболу не ухудшалось в связи с его параллельной работой в московском «Динамо». Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
В ноябре Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он возглавлял команду с лета.
«Это вопрос взаимоотношений Валерия Георгиевича и “Динамо”. Его основным местом работы всегда являлась сборная России. В “Динамо” он работал по совместительству, которое мы согласовывали, — сказал Митрофанов. — Узнали о его решении покинуть клуб от него, перед своим разговором с “Динамо” он рассказал об этом решении. Мы главного тренера сборной поддерживаем всегда и во всем. Понятно, что совмещение влияло на работу Валерия Георгиевича в РФС. Но гораздо больше влияния было на положение дел в “Динамо”. Качество работы главного тренера в сборной не ухудшалось в связи с совмещением».
Ранее Карпин совмещал работу в сборной и «Ростове». «Если не брать отдельные нюансы, в целом разницы не было. Сборная была и остается местом, где он на 100 процентов реализует свои профессиональные качества», — отметил Митрофанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 25 декабря.
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти