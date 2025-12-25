Митрофанов: совмещение постов не сказалось на работе Карпина в сборной

«Это вопрос взаимоотношений Валерия Георгиевича и “Динамо”. Его основным местом работы всегда являлась сборная России. В “Динамо” он работал по совместительству, которое мы согласовывали, — сказал Митрофанов. — Узнали о его решении покинуть клуб от него, перед своим разговором с “Динамо” он рассказал об этом решении. Мы главного тренера сборной поддерживаем всегда и во всем. Понятно, что совмещение влияло на работу Валерия Георгиевича в РФС. Но гораздо больше влияния было на положение дел в “Динамо”. Качество работы главного тренера в сборной не ухудшалось в связи с совмещением».