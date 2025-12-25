Ричмонд
В РФС назвали риски от перехода к новому лимиту на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что российский футбол рискует стать менее конкурентным на международном уровне, также возможны финансовые потери.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбол рискует потерять в финансах и конкурентности на международном уровне в случае появления нового лимита на легионеров. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил в интервью ТАСС, что новый приказ о лимите на легионеров предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/29. Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Это же математика. Наш футбол рискует стать менее конкурентным на международном уровне. Финансовые потери тоже возможны. Клубы будут продавать сильных футболистов за меньшие деньги, потому что будут вынуждены срочно от них избавляться, — сказал Митрофанов. — При этом позже, когда потребуется усиление под международные соревнования, цены вырастут, плюс новым футболистам потребуется время на адаптацию. То есть мы потеряем и в качестве, и в деньгах. Мы создадим дефицит качественных российских игроков. Топовые клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают — и финансово, и спортивно. Мы создадим условия для спекуляции агентов в вопросах заработной платы футболистов».

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.