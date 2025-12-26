Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году

ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом страны 2025 года, сообщается на сайте Федерации футбола Армении.
В голосовании участвовали представители клубов высшего дивизиона чемпионата Армении и спортивные журналисты.
«Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за звание “Лучший футболист года”. Победителем стал полузащитник сборной Армении и “Краснодарa” Эдуард Сперцян», — говорится в сообщении.
Сперцяну 25 лет, он уроженец Ставрополя. В 2025 году полузащитник забил пять мячей за сборную Армении и впервые стал чемпионом России.
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше