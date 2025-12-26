Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.72
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.11
П2
2.43
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.57
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.44
П2
4.30
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году

Сперцяна признали футболистом года в Армении.

Источник: Спорт РИА Новости

ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом страны 2025 года, сообщается на сайте Федерации футбола Армении.

В голосовании участвовали представители клубов высшего дивизиона чемпионата Армении и спортивные журналисты.

«Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за звание “Лучший футболист года”. Победителем стал полузащитник сборной Армении и “Краснодарa” Эдуард Сперцян», — говорится в сообщении.

Сперцяну 25 лет, он уроженец Ставрополя. В 2025 году полузащитник забил пять мячей за сборную Армении и впервые стал чемпионом России.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше