Алиев: «Газзаев как тренер — просто ноль!»

«Первый сезон [в Киеве] Газзаев вылез на багаже Семина, это действительно так. Я просто не знаю, как он стал обладателем Кубка УЕФА с ЦСКА. Я не понимаю. Эти тренировки… Я не понимаю, как он стал [обладателем Кубка УЕФА]. Ну, там было за счет качества футболистов, вот и все. Как тренер он — просто ноль! Мое личное мнение — это ноль!» — сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольний Диван».