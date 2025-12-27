Алиев: «Газзаев как тренер — просто ноль!»

«Первый сезон [в Киеве] Газзаев вылез на багаже Семина, это действительно так. Я просто не знаю, как он стал обладателем Кубка УЕФА с ЦСКА. Я не понимаю. Эти тренировки… Я не понимаю, как он стал [обладателем Кубка УЕФА]. Ну, там было за счет качества футболистов, вот и все. Как тренер он — просто ноль! Мое личное мнение — это ноль!» — сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольний Диван».
Газзаев тренировал киевское «Динамо» в 2009—2010 годах. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины (2009) и стала серебряным призером чемпионата Украины (2009/10). С ЦСКА Газзаев стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.
На этой неделе стало известно, что Газзаев теперь будет помогать новому главному тренеру московского «Динамо» Ролану Гусеву. «Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев, который воспитал и сделал Ролана как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договоренность есть», — сказал председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин.
Алиев, в прошлом выступавший также за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», в ноябре 2024 года был внесен в России в список террористов и экстремистов.