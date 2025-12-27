Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.90
П2
5.00
Футбол. Италия
перерыв
Удинезе
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.20
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.51
П2
1.51
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Алиев: «Газзаев как тренер — просто ноль!»

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев раскритиковал бывшего главного тренера украинской команды Валерия Газзаева.

Источник: РИА "Новости"

«Первый сезон [в Киеве] Газзаев вылез на багаже Семина, это действительно так. Я просто не знаю, как он стал обладателем Кубка УЕФА с ЦСКА. Я не понимаю. Эти тренировки… Я не понимаю, как он стал [обладателем Кубка УЕФА]. Ну, там было за счет качества футболистов, вот и все. Как тренер он — просто ноль! Мое личное мнение — это ноль!» — сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольний Диван».

Газзаев тренировал киевское «Динамо» в 2009—2010 годах. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины (2009) и стала серебряным призером чемпионата Украины (2009/10). С ЦСКА Газзаев стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

На этой неделе стало известно, что Газзаев теперь будет помогать новому главному тренеру московского «Динамо» Ролану Гусеву. «Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев, который воспитал и сделал Ролана как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договоренность есть», — сказал председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин.

Алиев, в прошлом выступавший также за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», в ноябре 2024 года был внесен в России в список террористов и экстремистов.