«Евро-Футбол. Ру»: у «Спартака» возникли проблемы в переговорах по Карседо

Боссы «бело-жёлто-синих» не намерены отпускать 52-летнего испанца в разгар сезона-2025/2026, хотя и готовы обсуждать различные варианты. В ближайшие дни «народная команда» проведёт новый раунд переговоров с «Пафосом».
23 декабря инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщал, что Карседо, который является наставником кипрской команды с июля 2023 года, является главным кандидатом на кресло рулевого «Спартака». В тот же день, по данным «Чемпионата», управленцы московского клуба одобрили кандидатуру Карседо.
По итогам 18 сыгранных до ухода на зимнюю паузу туров сезона РПЛ-2025/2026 «Спартак», который возглавляет врио главного тренера Вадим Романов, набрал 29 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице.