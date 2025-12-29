Ричмонд
«Евро-Футбол. Ру»: у «Спартака» возникли проблемы в переговорах по Карседо

По данным сайта «Евро-Футбол.ру», у руководства клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» возникли проблемы в переговорах с «Пафосом» по вопросу приглашения главного тренера, специалиста Хуана Карлоса Карседо.

Источник: Metaratings.ru

Боссы «бело-жёлто-синих» не намерены отпускать 52-летнего испанца в разгар сезона-2025/2026, хотя и готовы обсуждать различные варианты. В ближайшие дни «народная команда» проведёт новый раунд переговоров с «Пафосом».

23 декабря инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщал, что Карседо, который является наставником кипрской команды с июля 2023 года, является главным кандидатом на кресло рулевого «Спартака». В тот же день, по данным «Чемпионата», управленцы московского клуба одобрили кандидатуру Карседо.

По итогам 18 сыгранных до ухода на зимнюю паузу туров сезона РПЛ-2025/2026 «Спартак», который возглавляет врио главного тренера Вадим Романов, набрал 29 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице.