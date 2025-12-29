Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.81
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Интер
1
П1
X
П2

ЦСКА намерен потратить €50 млн на молодого африканца

Столичный ЦСКА готов выложить рекордную сумму ради покупки нападающего «Леванте» Карла Этта-Эйонга, сообщает журналист El Chiringuito TV Рафа Асеведо Тоскано.

Источник: Газета.Ру

По информации источника, руководство армейского клуба в ноябре уже направило трансферное предложение о покупке 22-летнего камерунского форварда за €30 млн, но получило отказ. Теперь боссы московской команды готовы увеличить предложение и выложить за футболиста €50 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании Этта-Эйонг провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.