Глушаков оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»

По мнению бывшего футболиста красно-белых, испанцу будет тяжело работать в московском клубе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Кандидату на пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» испанцу Хуану Карседо будет сложно работать в клубе в случае назначения. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе красно-белых Денис Глушаков.

После матча чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:2) Карседо объявил о своем уходе из «Пафоса». Ранее газета Marca сообщила, что Карседо станет главным тренером «Спартака» и подпишет контракт до лета 2028 года.

«Мне сложно оценивать возможное назначение Хуана Карседо в “Спартак”, поскольку за “Пафосом” я не следил. Российская премьер-лига — это другой чемпионат, другая лига. Думаю, ему будет сложно в “Спартаке”, как, впрочем, и любому тренеру», — сказал Глушаков.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.