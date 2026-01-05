Мостовой назвал Карседо «футбольным человеком»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Кандидат на пост главного тренера московского «Спартака» Хуан Карседо является футбольным человеком. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе клуба Александр Мостовой.
Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского «Пафоса».
«Много уже говорили про него, — сказал Мостовой. — Получится — “ура, ура” все будут говорить. Не получится — соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал. Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры “Спартак”, попадет в тройку, и скажут — спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке».
Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Карседо работал помощником Унаи Эмери в «Спартаке», испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».
В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов. После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.