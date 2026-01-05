Мостовой назвал Карседо «футбольным человеком»

«Много уже говорили про него, — сказал Мостовой. — Получится — “ура, ура” все будут говорить. Не получится — соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал. Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры “Спартак”, попадет в тройку, и скажут — спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке».