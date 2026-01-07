Ричмонд
Воспитанники академии футболиста «Спартака» Зобнина отравились в Сочи

Как сообщает пресс-служба академии, состояние большинства детей положительное.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Воспитанники и тренеры академии футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина отравились в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба академии.

«Вся команда тренеров и администрации академии не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. Сейчас состояние большинства детей положительное. Врачи всю ночь и сегодняшнее утро дежурили на этажах. Мы рядом с детьми, и ни один из них не останется без внимания. Академия не оставит эту ситуацию, и все меры будут применены, когда главный вопрос — здоровье детей — будет решен. Просьба не паниковать и держаться вместе», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту массового отравления детей-спортсменов в возрасте 10−12 лет, приехавших для участия в соревнованиях по регби. Уточняется, что медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.