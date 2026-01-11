Отец Тюкавина рассказал, почему футболист предан московскому «Динамо»

«Если сравнивать с моей карьерой, я пять лет отдал профессиональной деятельности в кировской “Родине”. Потом был в архангельском “Воднике” 10 лет, потом 10 лет в московском “Динамо”, завершал карьеру тоже в “Воднике”, — сказал Александр Тюкавин. — Костя, наверное, преданнее меня. Я поменял много клубов, он в одном находится. Насколько я знаю, мыслей об уходе из “Динамо” у него нет».