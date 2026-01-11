Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.82
П2
2.41
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
2
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
26.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.28
П2
6.90
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в «Зенит», а кто достался ЦСКА?

ЦСКА объявил о переходе в «Зенит» защитника сборной России Дивеева.

Источник: РИА "Новости"

РИА Новости Спорт рассказывает о крупной трансферной многоходовочке, которую провернули два топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) в самом конце новогодних праздников.

Главное на данную минуту

  • Защитник Игорь Дивеев после шести лет в ЦСКА отправляется в Санкт-Петербург. Контракт заключен до конца сезона-2028/29.

«Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы — настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста. Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты — их было очень много! Мы всегда были единым целым. Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!».

  • В обратном направление проследует аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
  • Предыдущие два пункта официальные. А вот о чем ранее писали инсайдеры: помимо Гонду, ЦСКА почти не составит труда приобрести Владислава Сауся из «Балтики». Этот момент якобы был обговорен во время сделки с «сине-бело-голубыми», которые имеют процент с перепродажи полузащитника.

Стоит отметить, что о сделке как о решенном вопросе уже давно информировали СМИ. На это указывал и тот факт, что тольяттинский «Акрон» досрочно вернул из аренды центрального защитника ЦСКА Илью Агапова. Как итог, мы получили самый громкий переход зимнего трансферного окна, от которого стороны могут как остаться в плюсе, так и проиграть.

Давайте разбираться

+ «Зенит» в условиях лимита на легионеров получил центрального защитника с российским паспортом. Плюс игрока сборной, что, разумеется, добавляет трансферу статуса;

+ испытывающий дефицит с нападающими ЦСКА приобрел форварда, имеющего опыт выступления в чемпионате России;

+ полузащитник «Балтики» Саусь тоже пригодится армейцам, которые много лет не блещут длиной скамейки запасных;

+ Дивеев получит хорошую зарплату, а Гонду — игровое время;

Источник: ФК "Зенит"

- Игорь часто травмировался. И как знать, не продолжится ли эта тенденция в Питере? Да и назвать защитника безупречным никак нельзя, ведь ошибок в игре экс-армейца хватало с лихвой;

- у ЦСКА и так проблемы с ротацией в обороне, так еще и Дивеев больше не в обойме. Более того, в прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром «красно-синих», что может ударить по игре москвичей на стандартах;

- Гонду хоть и стоит сейчас восемь миллионов евро (по версии Тransfermarkt), но вообще ничего не показывает в сезоне-2025/26 (0 голов за 14 матчей в РПЛ).

Переходы в «Зенит» больше не предательство

Таковы реалии современного футбола, что проведший более 200 матчей за армейцев Дивеев может перейти в стан бывшего доминирующего чемпиона. О «джентельменском соглашении» не переманивать друг у друга футболистов, про которое рассказывал в 2010-х президент ЦСКА Евгений Гинер, уже не вспоминают. Потому что все изменилось: с 2022 года мы увидели сразу три громких трансфера между москвичами и клубом с берегов Невы.

  • Скандальный Марио Фернандес ушел из ЦСКА (вроде как на фоне начала СВО) и вернулся в Бразилию. Но неожиданно передумал ставить точку на карьере в России, и вернулся… Но не в Москву, а в Санкт-Петербург. Много чего наговорил параллельно и из армейского героя четвертьфиналист ЧМ-2018 превратился в «иуду», которого теперь забыли и на Песчаной, и на Крестовском.
  • Данил Круговой — один из лидеров нынешнего ЦСКА. Однако в 2024 году он переходил из «Зенита» на правах свободного агента, некрасиво расставшись с петербуржцами, которые не смогли продать россиянина. Пришлось полгода отыграть во второй команде «сине-бело-голубых».
  • В феврале «Зенит» забрал у армейцев сербского полузащитника Сашу Зделара. Однако трансфер получился провальным: экс-игрок ЦСКА совсем ничего не показал в Петербурге, и уже летом его контракт был расторгнут.

А ведь были еще Владислав Радимов и Сергей Семак, Юрий Жирков и Роман Широков, Соломон Рондон и Вячеслав Караваев… Но когда-то это было редкостью, а сейчас — набирающая ход тенденция. Неслучайно футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал «Зенит» не заглядываться на капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, а осуществить трансфер талантливого полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Автор: Иван Орехов