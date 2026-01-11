Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в «Зенит», а кто достался ЦСКА?

«Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы — настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста. Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты — их было очень много! Мы всегда были единым целым. Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!».