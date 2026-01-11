Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в «Зенит», а кто достался ЦСКА?

РИА Новости Спорт рассказывает о крупной трансферной многоходовочке, которую провернули два топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) в самом конце новогодних праздников.
- Защитник Игорь Дивеев после шести лет в ЦСКА отправляется в Санкт-Петербург. Контракт заключен до конца сезона-2028/29.
«Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы — настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста. Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты — их было очень много! Мы всегда были единым целым. Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!».
- В обратном направление проследует аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
- Предыдущие два пункта официальные. А вот о чем ранее писали инсайдеры: помимо Гонду, ЦСКА почти не составит труда приобрести Владислава Сауся из «Балтики». Этот момент якобы был обговорен во время сделки с «сине-бело-голубыми», которые имеют процент с перепродажи полузащитника.
Стоит отметить, что о сделке как о решенном вопросе уже давно информировали СМИ. На это указывал и тот факт, что тольяттинский «Акрон» досрочно вернул из аренды центрального защитника ЦСКА Илью Агапова. Как итог, мы получили самый громкий переход зимнего трансферного окна, от которого стороны могут как остаться в плюсе, так и проиграть.
+ «Зенит» в условиях лимита на легионеров получил центрального защитника с российским паспортом. Плюс игрока сборной, что, разумеется, добавляет трансферу статуса;
+ испытывающий дефицит с нападающими ЦСКА приобрел форварда, имеющего опыт выступления в чемпионате России;
+ полузащитник «Балтики» Саусь тоже пригодится армейцам, которые много лет не блещут длиной скамейки запасных;
+ Дивеев получит хорошую зарплату, а Гонду — игровое время;
- Игорь часто травмировался. И как знать, не продолжится ли эта тенденция в Питере? Да и назвать защитника безупречным никак нельзя, ведь ошибок в игре экс-армейца хватало с лихвой;
- у ЦСКА и так проблемы с ротацией в обороне, так еще и Дивеев больше не в обойме. Более того, в прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром «красно-синих», что может ударить по игре москвичей на стандартах;
- Гонду хоть и стоит сейчас восемь миллионов евро (по версии Тransfermarkt), но вообще ничего не показывает в сезоне-2025/26 (0 голов за 14 матчей в РПЛ).
Переходы в «Зенит» больше не предательство
Таковы реалии современного футбола, что проведший более 200 матчей за армейцев Дивеев может перейти в стан бывшего доминирующего чемпиона. О «джентельменском соглашении» не переманивать друг у друга футболистов, про которое рассказывал в 2010-х президент ЦСКА Евгений Гинер, уже не вспоминают. Потому что все изменилось: с 2022 года мы увидели сразу три громких трансфера между москвичами и клубом с берегов Невы.
- Скандальный Марио Фернандес ушел из ЦСКА (вроде как на фоне начала СВО) и вернулся в Бразилию. Но неожиданно передумал ставить точку на карьере в России, и вернулся… Но не в Москву, а в Санкт-Петербург. Много чего наговорил параллельно и из армейского героя четвертьфиналист ЧМ-2018 превратился в «иуду», которого теперь забыли и на Песчаной, и на Крестовском.
- Данил Круговой — один из лидеров нынешнего ЦСКА. Однако в 2024 году он переходил из «Зенита» на правах свободного агента, некрасиво расставшись с петербуржцами, которые не смогли продать россиянина. Пришлось полгода отыграть во второй команде «сине-бело-голубых».
- В феврале «Зенит» забрал у армейцев сербского полузащитника Сашу Зделара. Однако трансфер получился провальным: экс-игрок ЦСКА совсем ничего не показал в Петербурге, и уже летом его контракт был расторгнут.
А ведь были еще Владислав Радимов и Сергей Семак, Юрий Жирков и Роман Широков, Соломон Рондон и Вячеслав Караваев… Но когда-то это было редкостью, а сейчас — набирающая ход тенденция. Неслучайно футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал «Зенит» не заглядываться на капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, а осуществить трансфер талантливого полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Автор: Иван Орехов