Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
3.05
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2

Баринов не отправится на сборы с «Локомотивом» из-за переговоров с ЦСКА

ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на полузащитника, которое значительно превышает начальное предложение.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов не отправится на сборы с командой из-за переговоров о переходе в столичный ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива».

Сборы «Локомотива» пройдут в ОАЭ. Первый этап запланирован с 13 по 24 января.

«После прошедшего сегодня медицинского обследования “Локомотива” ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации “Локомотив” возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», — сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Ранее стало известно, что Баринов принял решение не подписывать новое соглашение с «Локомотивом». Действующий контракт истекает летом 2026 года. Полузащитник рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что знает об интересе со стороны ЦСКА.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.