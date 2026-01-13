Премьерный заказ: у «Зенита» рекордная продажа и громкий обмен

За последние дни в Российской премьер-лиге состоялось много громких трансферов. «Зенит» и ЦСКА поменялись сильными футболистами: Игорь Дивеев переезжает в Петербург, Лусиано Гонду переходит в ряды армейцев. Также сине-бело-голубые совершили рекордную продажу в чемпионат Бразилии, отправив Жерсона в «Крузейро». «Рубин» же наконец-то определился с главным тренером. Подробнее — в материале «Известий».
Большая сделка
Обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева официально подтвержден. Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в ЦСКА. Контракт 24-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2029/30. Аргентинец будет выступать за армейцев под 32-м игровым номером. Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и три результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.
Армейцы усилили атаку, но потеряли ключевого центрального защитника. Игорь Дивеев — игрок «Зенита»: соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29. Россиянин выступал за красно-синих с февраля 2019-го. За это время он забил 20 мячей и отдал пять голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. В составе ЦСКА Дивеев дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.
В случае с Игорем они касаются в первую очередь состояния его здоровья. В этом сезоне защитник выступает качественно, а главное — на регулярной основе. Остается надеяться, что так продолжится и дальше. Но именно постоянные травмы, из-за которых Дивеев пропустил очень много матчей за последние несколько лет, явно мешают его дальнейшему прогрессу. В мае прошлого года Марко Николич прямо заявил, что у футболиста хронические проблемы с ахиллом. Из этого можно сделать вывод, что болячка может вернуться в любой момент.
К тому же Дивеев — габаритный и тяжелый футболист, а значит, нагрузка на связки и сухожилия выше, чем у среднестатистического игрока. Однако, по информации «Известий», в «Зените» считают, что благодаря высокому уровню медицины в клубе удастся если не устранить, то купировать проблемы со здоровьем защитника.
Вероятно, «Зенит» думает на перспективу, имея в виду скорое ужесточение лимита на легионеров. Плюс с высокой долей вероятности в конце сезона Нино вернется в Бразилию по семейным обстоятельствам. Но именно сейчас трансфер Дивеева вряд ли принесет питерцам ощутимые дивиденды (учитывая наличие в команде Эраковича и Дркушича, каждый из которых хорошо дополняет Нино).
Что касается Лусиано, то это настоящий кот в мешке. В его пользу говорят крепкий прошлый сезон и слабая конкуренция в центре атаки ЦСКА. В отличие от Дивеева аргентинца наверняка рассматривают как игрока старта здесь и сейчас. Вопрос лишь в том, способен ли он вписаться в построения Фабио Челестини и принести ощутимую пользу — в первую очередь забитыми голами в ожидаемом количестве.
Результативность никогда не была отличительной чертой Лусиано. Даже в чемпионате Аргентины его лучший показатель — 15 голов в 40 матчах сезона-2022/23. Этот форвард хорош в плавающей роли: способен сыграть на фланге, выполнить несколько задач за матч, но ни одну из них — на высочайшем уровне. Даже в «Зените» лучшие перформансы Лусиано выдавал, выходя на номинальной позиции правого вингера, когда центрфорвард отвлекал внимание на себя, а сам он караулил моменты на дальней штанге.
С выгодой
Жерсон — самый громкий трансфер РПЛ прошлого лета. Даже в самые тучные для наших клубов годы покупка за €25 млн футболиста сборной Бразилии — огромное событие, а сейчас тем более.
Но — не вышло. Счастье для «Зенита», что удалось выйти из ситуации без финансовых потерь и даже оказаться в плюсе. «Крузейро» был послан питерцам свыше. Бразильцы установили рекорд своей лиги, совершив самый крупный трансфер на вход (в качестве компенсации сине-бело-голубые получат несколько менее €30 млн непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы бразильского клуба). Хоть тут войдем в историю. На горизонте маячила еще и Саудовская Аравия, но туда Жерсон ехать вроде не хотел. А еще кто-то за капризного латиноамериканца такую солидную сумму вряд ли дал бы.
Яркая презентация с Джокером в Питере, мощные многомиллионные сделки по покупке и продаже, сборная Бразилии — Жерсон запомнится только этим. Не имеющим прямого отношения к игре в футбол. Здесь всё оказалось настолько серо и уныло, что и зацепиться не за что. Не то что с Халком или Данни, даже с Кассьеррой на одну ступень не поставишь. Был и был. Как Маркизио какой-нибудь. Бразилец ленивым движением на поле и равнодушным выражением лица довольно быстро дал понять, что мотивации у него нет никакой. Словно его заставили ехать в Россию. А с таким настроением ничего не получится, даже если ты Месси.
— Человек не захотел играть в Петербурге, захотел вернуться домой, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. — Что такого? Он же сказал, что не хочет. Ему не понравилось. Кому-то нравится: хвалят город, клуб. Всё им хорошо, красиво. А этому не понравилось. Почему? Не могу ответить. Пускай говорит Семак.
Топ-клубы Европы и Китай
В полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове заинтересованы «Барселона», «Интер», ПСЖ и «Ювентус», а также «Монако» и «Порту». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X. По данным источника, «железнодорожники» готовы расстаться с 20-летним хавбеком за €35−40 млн.
Контракт россиянина с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €25 млн.
7 января агент Батракова заявлял, что в последнее время заинтересованности в хавбеке от других клубов не было.
В сезоне-2025/26 полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Всего за «Локо» на его счету 66 игр, 31 мяч и 16 голевых пасов.
Еще один игрок РПЛ может продолжить карьеру в иностранном чемпионате. Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь отметил, что на игрока есть спрос в Китае.
— Было общение с одним из клубов китайской лиги. Это достаточно хороший клуб, общались со спортивным директором. У Дениса еще полгода до окончания контракта с «Динамо», и он едет на сборы. Но к Макарову есть интерес, есть разговоры. Посмотрим, чем это закончится, — сказал Бабырь «Известиям».
Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.
Еще один шанс
По данным «Спорт-Экспресса», 12 января тренер Франк Артига прилетит в Казань для подписания контракта с «Рубином». Напомним, что 10 января пресс-служба «Петру Атлетику» из Анголы сообщила, что Артига покинул пост главного тренера. 49-летний испанский специалист уже имеет опыт работы в России. Он работал в «Родине» с января по июнь 2024 года, а затем тренировал «Химки» (2024−2025).
— Артига — топ-тренер, — сказал «Известиям» агент специалиста Дмитрий Селюк. «Рубин» сделал правильный выбор. Уверен, что местные игроки будут прогрессировать под руководством Франка.
17 декабря СМИ сообщали, что «Рубин» уволит Рашида Рахимова с поста главного тренера. Он возглавляет казанскую команду с апреля 2023 года. «Рубин» после 18 туров чемпионата России — 2025/26 занимает седьмое место в таблице с 23 очками.
Дмитрий Гарин