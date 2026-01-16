Личка сообщил об отсутствии предложений о работе от команд РПЛ

«Поступали предложения от различных европейских команд, но они мне оказались неинтересны. От команд чемпионата России предложений не было, никто со мной не связывался. Поэтому я сейчас больше отдыхаю и не решаю ситуацию с продолжением карьеры», — рассказал Личка.
С конца октября 2025 года 48-летний тренер пребывает без работы после увольнения с поста рулевого клуба «Фатих Карагюмрюк» из Суперлиги Турции.
С августа 2020 года Личка являлся главным тренером «Оренбурга», на тот момент выступавшего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), и вывел «газовиков» в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). С июня 2023 года по май 2025 года чех сотрудничал с «Динамо», вместе с которым завоевал бронзовые медали сезона РПЛ-2023/2024.
23 декабря 2025 года агент Лички Анатолий Николаев рассказал сайту Sport24, что его клиенту поступали предложения о работе от нескольких клубов уровня второй восьмёрки РПЛ, однако специалист отклонил все эти варианты.