Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
7.68
П2
1.11
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.08
П2
1.93
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Гонду: «Надеюсь, я буду тем, кто сумеет переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду в интервью клубной пресс-службе рассказал о первых днях в команде.

Источник: ПФК ЦСКА

Аргентинский нападающий перешел в армейский клуб из «Зенита» в январе.

— Мы тренируемся уже два дня. Потихоньку узнаю команду, тренерскую идею. Игроки очень хорошие. Сейчас главное — продолжать работать.

— Есть ли что-то, что для тебя стало новым, что-то удивило?

— Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Еще мне нравится игровая идея главного тренера.

— У тебя уже был разговор с главным тренером?

— Мы проговорили базовые вещи. У нас будет еще полтора месяца, за это время мы лучше познакомимся, я лучше пойму требования.

Я много раз играл против ЦСКА. Знаю игроков. Знаю, в какой футбол играет эта команда. Игровая модель, отличные футболисты. Это все повлияло на мое решение о переходе. Я очень счастлив находиться здесь.

— Когда ты играл против ЦСКА, что тебе запомнилось больше всего? Может быть, какой-то игрок доставил тебе много трудностей?

— Когда мы играли, мне запомнился Матеус (Алвес). Он бегал по всему полю, и мне приходилось его сопровождать. Это было довольно утомительно. И Кислый! Я не успевал за ним.

— В комментариях есть такая теория, что аргентинцы в ЦСКА не раскрываются полностью. И в ЦСКА очень долго ждали нападающих. Читал ли ты это? Знаешь ли ты об этом?

— Я не сужу по национальному признаку. Я смотрю на себя. Я уверен, что я смогу выйти и забивать. Делать свою работу хорошо. Надеюсь, я буду тем, кто сумеет переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА.