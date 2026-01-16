Гонду: «Надеюсь, я буду тем, кто сумеет переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»

Аргентинский нападающий перешел в армейский клуб из «Зенита» в январе.
— Мы тренируемся уже два дня. Потихоньку узнаю команду, тренерскую идею. Игроки очень хорошие. Сейчас главное — продолжать работать.
— Есть ли что-то, что для тебя стало новым, что-то удивило?
— Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Еще мне нравится игровая идея главного тренера.
— У тебя уже был разговор с главным тренером?
— Мы проговорили базовые вещи. У нас будет еще полтора месяца, за это время мы лучше познакомимся, я лучше пойму требования.
Я много раз играл против ЦСКА. Знаю игроков. Знаю, в какой футбол играет эта команда. Игровая модель, отличные футболисты. Это все повлияло на мое решение о переходе. Я очень счастлив находиться здесь.
— Когда ты играл против ЦСКА, что тебе запомнилось больше всего? Может быть, какой-то игрок доставил тебе много трудностей?
— Когда мы играли, мне запомнился Матеус (Алвес). Он бегал по всему полю, и мне приходилось его сопровождать. Это было довольно утомительно. И Кислый! Я не успевал за ним.
— В комментариях есть такая теория, что аргентинцы в ЦСКА не раскрываются полностью. И в ЦСКА очень долго ждали нападающих. Читал ли ты это? Знаешь ли ты об этом?
— Я не сужу по национальному признаку. Я смотрю на себя. Я уверен, что я смогу выйти и забивать. Делать свою работу хорошо. Надеюсь, я буду тем, кто сумеет переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА.