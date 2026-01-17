Кассьерра перейдет в «Атлетико Минейро», сообщают СМИ

Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи» и стал с петербуржцами двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды — Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 форвард с 21 мячом стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего в России он провел 150 матчей и забил 63 мяча. Также Кассьерра выступал за колумбийский «Депортиво» (Кали), нидерландский «Аякс» и португальский «Белененсеш».