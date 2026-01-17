Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
3
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
36.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
3
:
Овьедо
2
Все коэффициенты
П1
1.03
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.63
X
4.26
П2
1.55
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.56
П2
2.66
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.28
П2
1.60
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Кассьерра перейдет в «Атлетико Минейро», сообщают СМИ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Нападающий Матео Кассьерра перейдет из петербургского «Зенита» в бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро», сообщает журналист Пипе Сьерра в соцсети Х.

Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, бразильская сторона уже достигла договоренности с 28-летним колумбийцем и «сине-бело-голубыми». Сделка будет закрыта в ближайшие часы. Также на игрока претендовал мексиканский «Монтеррей».

Капитаном «Атлетико Минейро» является бывший нападающий «Зенита» 39-летний Халк.

Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи» и стал с петербуржцами двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды — Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 форвард с 21 мячом стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего в России он провел 150 матчей и забил 63 мяча. Также Кассьерра выступал за колумбийский «Депортиво» (Кали), нидерландский «Аякс» и португальский «Белененсеш».