Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.07
П2
2.92
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
12.00
П2
72.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Источник: ЦСКА предложил больше 30 миллионов евро за форварда «Леванте» Этта Эйонга

ЦСКА сделал улучшенное предложение по нападающему «Леванте» Карлу Этта Эйонгу, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, армейцы были готовы заплатить за 22-летнего камерунца сумму, превышающую 30 миллионов евро. Сам футболист отказался переходить в российскую команду, он хочет завершить сезон-2025/26 в «Леванте», а затем рассматривать предложения.

Сообщается, что форвардом интересуются несколько клубов АПЛ и «Барселона».

В сезоне-2025/26 Этта Эйонг провел 18 матчей за «Леванте» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Футболист перешел в команду из «Вильярреала» в июле 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Жерсон вернулся в Бразилию, суперобмен «Зенита» и ЦСКА, Баринов ушел из «Локо», новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ.