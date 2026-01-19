Источник: ЦСКА предложил больше 30 миллионов евро за форварда «Леванте» Этта Эйонга

По данным источника, армейцы были готовы заплатить за 22-летнего камерунца сумму, превышающую 30 миллионов евро. Сам футболист отказался переходить в российскую команду, он хочет завершить сезон-2025/26 в «Леванте», а затем рассматривать предложения.
Сообщается, что форвардом интересуются несколько клубов АПЛ и «Барселона».
В сезоне-2025/26 Этта Эйонг провел 18 матчей за «Леванте» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Футболист перешел в команду из «Вильярреала» в июле 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
