«В Армении думают, что “Краснодар” держит в плену Сперцяна» — Мусаев

«Эдик не рвется никуда. Нагнетают в России и очень много в Армении. Они думают, что “Краснодар” его в плену держит. Но он счастливый человек. Он прямо легенда клуба, легенда города, его все обожают. Он играет в яркий футбол, много создает, забивает.



Отъезд в Европу? На него было давление: “Должен, должен, должен…” А кому он что должен? Если бы пришел “Интер” сказал: “Мы даем хорошие деньги”. А мы бы сказали: “Нет, Эдик, ты сидишь здесь и никуда не идешь”. Но “Интер” не приходил. Последний пришел “Саутгемптон”, — заявил Мусаев в интервью “Это футбол, брат”.