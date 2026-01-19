Ричмонд
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.58
X
2.99
П2
3.19
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.97
П2
2.83
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.10
П2
3.83
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.33
П2
3.35
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2

«В Армении думают, что “Краснодар” держит в плену Сперцяна» — Мусаев

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном переходе полузащитника и капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Источник: Sport24

«Эдик не рвется никуда. Нагнетают в России и очень много в Армении. Они думают, что “Краснодар” его в плену держит. Но он счастливый человек. Он прямо легенда клуба, легенда города, его все обожают. Он играет в яркий футбол, много создает, забивает.

Отъезд в Европу? На него было давление: “Должен, должен, должен…” А кому он что должен? Если бы пришел “Интер” сказал: “Мы даем хорошие деньги”. А мы бы сказали: “Нет, Эдик, ты сидишь здесь и никуда не идешь”. Но “Интер” не приходил. Последний пришел “Саутгемптон”, — заявил Мусаев в интервью “Это футбол, брат”.

В нынешнем сезоне 25-летний Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает армянина в 25 миллионов евро.

