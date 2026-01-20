Мингиян Бевеев: В «Балтике» мы играем за идею

— Да я и в прошлых командах кидал далеко, и мы наигрывали их, что-то из этого выжималось. Но можно сказать, что именно в «Балтике» это получило особое развитие. С моих лично аутов команда забила три гола — это примерно 10% именно в чемпионате. Здесь в целом тренерский штаб подсказывает, как использовать это, всё наигрывается на тренировках. Всё складывается так, что ребята забивают, поскольку каждый находится на своей позиции. Отдельно сказал бы про Ваню Беликова, который после моих забросов из аута часто выигрывал верх и делал скидки, с которых, в частности, забивались голы «Краснодару» и «Спартаку». Ваня обладает такими антропометрическими качествами, что с ним, наверное, мои ауты стали чуть лучше. Так что их эффективность — заслуга Беликова. Да и в целом всей команды.