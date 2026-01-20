Мингиян Бевеев: В «Балтике» мы играем за идею

Калининградская «Балтика» стала главной сенсацией прошлого года в российском футболе. Весной она с большим отрывом выиграла турнир первой лиги и после перерыва в сезон вернулась в РПЛ, где за первую часть чемпионата России в 18 матчах потерпела всего одно поражение и находится на пятом месте, отставая всего на пять очков от лидирующего «Краснодара». Сейчас подопечные Андрея Талалаева на сборах, где готовятся к весенней части сезона. Одним из лидеров команды стал пришедший в нее летом из екатеринбургского «Урала» Мингиян Бевеев.
Осенью он был вызван в сборную России и дебютировал за нее, выйдя на замену в концовке матча с Ираном (2:1). Затем сыграл по тайму против Боливии (3:0) и Перу (1:1), а встречу с Чили (0:2) провел полностью. В интервью «Известиям» Бевеев рассказал, что дали ему игры за национальную команду, заявил о желании принести «Балтике» исторический успех и поведал о любимых местах в родной Калмыкии.
«Буддизм в Калмыкии на меня повлиял»
— Как провели отпуск?
— Ездил домой в Калмыкию. Также отдыхал на Мальдивах, а Новый год встречал в Калининграде.
— В какую часть родной Калмыкии ездили? В Элисту или родной поселок Верхний Яшкуль?
— В Элисту. В родном поселке в последний раз был года два назад. Он уже совсем-совсем маленький — все переезжают в город.
— Для тех, кто живет в остальной России и никогда не был в Калмыкии, регион в первую очередь ассоциируется с «Сити Чесс», который в 1990-е построил и с помпой открывал тогдашний президент республики и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов. А вы куда посоветуете пойти тем, кто в первый раз приедет в Элисту?
— Сейчас у нас проходил Международный буддийский форум. К нему облагородили центр Элисты, сделали пешеходную зону. Есть хурул Будды Шакьямуни. Есть Ступа в центре города. В целом всем советую ехать — Республика Калмыкия преображается, особенно весной, когда будут тюльпаны. Есть в республике места с лотосами — можно съездить посмотреть на них. Можно покататься и на лодке, и на лошадях.
— То, что Калмыкия исторически считается главным центром буддизма в России, влияет на личность человека, который там родился и вырос?
— Ментально влияет, но не до такой степени, что все там пушистые и белые (улыбается). На меня в целом повлиял, что есть вера — тут не выбираешь. Разумеется, ходил в хурул и молился — это место силы и успокоения.
— Тот «Уралан», который несколько сезонов выступал в высшей лиге, расформирован уже 20 лет назад, и с тех пор профессионального футбола в Элисте толком не было. Но вам было семь лет, когда клуб под руководством Игоря Шалимова с Денисом Колодиным в составе проводил свой последний сезон в премьер-лиге. Посещали тогда матчи команды? Брали автографы у кого-то из знаковых фигур той эпохи?
— Я тогда, наверное, был на паре матче в премьер-лиге. Но больше запомнился 2006 год, когда во второй лиге я выводил на поле Олега Веретенникова (созданный вместо расформированного «Уралана» ФК «Элиста» играл во второй лиге против «Ротора», за который играл Веретенников. — Ред.). У меня даже дома до сих пор есть фотография с ним. Это уже была вторая лига, но баталии серьезные случались. Для Элисты игры с Волгоградом и Астраханью принципиальные были.
«В сборной можно многому научиться»
— В конце ноября вам исполнилось 30 лет, как раз вслед за последним матчем сборной России в этом году. Валерий Карпин с 2022 года не раз объяснял концепцию: пока сборной нет на официальных соревнованиях, в нее будут вызываться полевые игроки не старше 30. С вами кто-то из тренерского штаба обсуждал, будет ли для вас исключение?
— Нет. И я не спрашивал — это не мое дело, не мне решать. Тут еще нужно проявить себя так, чтобы на следующий сбор попасть хотя бы в расширенный список национальной команды.
— Что вам дали осенние матчи за сборную?
— Опыт. Большой опыт, большие эмоции, большая честь, когда ты играешь на международном уровне с хорошими соперниками. Здесь можно многому научиться. Тем более у тебя хорошие партнеры по национальной команде.
— Насколько уровень сборных Ирана, Боливии, Перу и Чили, против которых вы играли осенью, отличается от клубов РПЛ, которым противостоите обычно?
— Наверное, это просто целостные команды. Понятно, что в каждой сборной лучшие игроки ее страны. Которые решают эпизод, наказывают за ошибки. В этом показатель, когда им много моментов не надо и они могут забить один гол из одного эпизода.
«Хотел играть в футбол, а не ауты кидать»
— Ауты в вашем исполнении вызывали восхищение еще осенью, хотя после них «Балтика» не забивала, а просто создавала остроту. Но, когда с одного из таких забросов получился победный гол в ворота «Спартака», это стало одной из фишек РПЛ первой части сезона. Как вы к этому пришли?
— Да я и в прошлых командах кидал далеко, и мы наигрывали их, что-то из этого выжималось. Но можно сказать, что именно в «Балтике» это получило особое развитие. С моих лично аутов команда забила три гола — это примерно 10% именно в чемпионате. Здесь в целом тренерский штаб подсказывает, как использовать это, всё наигрывается на тренировках. Всё складывается так, что ребята забивают, поскольку каждый находится на своей позиции. Отдельно сказал бы про Ваню Беликова, который после моих забросов из аута часто выигрывал верх и делал скидки, с которых, в частности, забивались голы «Краснодару» и «Спартаку». Ваня обладает такими антропометрическими качествами, что с ним, наверное, мои ауты стали чуть лучше. Так что их эффективность — заслуга Беликова. Да и в целом всей команды.
— То есть все ваши забросы осмысленные? Нет такого, что просто важно добросить до штрафной, а там — как получится?
— Конечно, осмысленные.
— Первым широко известным футболистом, ассоциирующимся именно с выбросами мяча из аута, стал в 2000-е годы Рори Делап, выступавший за «Сток Сити» в Английской премьер-лиге. Следили за ним в юности?
— Да нет. Знал, конечно, о нем. Но, наверное, я хотел в футбол играть, а не ауты кидать (смеется).
— В РПЛ пару сезонов назад таким качеством отличался Илья Самошников. Если не считать вас, то кто из них лучше выбрасывает мяч из аута — Самошников или Делап?
— Самошников. Он просто дальше кидает.
«Не поверил бы, что уйдем на зимнюю паузу пятыми»
— Если кто-то летом, перед началом сезона, сказал бы, что «Балтика» проиграет всего один матч из 18 в чемпионате и уйдет на зимнюю паузу пятой, как бы отреагировали?
— Не поверил бы. Но, когда мы начали сезон, воспринимал такое совершенно спокойно. И сейчас отношусь к нашему месту в таблице как к чему-то нормальному.
— В отношении «Балтики» этой зимой постоянно ходят слухи, что ее лидеры за очень большие деньги уйдут в богатые клубы. Владислава Сауся весь отпуск СМИ сватали в ЦСКА. Такие разговоры действуют на нервы?
— Ну в футболе это нормально — люди уходят и приходят. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы наша команда усиливалась и мы бились за высокие места. Я думаю, для Калининграда, для области и для «Балтики» мы можем сотворить историю. И с «Балтикой» занять место, которое, может быть, в следующий раз она повторит лет через 20−30. И об этом будут говорить, помнить. Хочется здесь и сейчас попробовать это сделать.
— Хотите повторить то, что когда-то в вашей родной Калмыкии сделал «Уралан», который в дебютный год в высшей лиге стал седьмым?
— Согласен, да. Ту команду дома до сих пор любят и помнят. Почти 30 лет прошло, а про них вспоминают в Элисте.
— Тогда трем представителям «Уралана» Кирсан Илюмжинов дал звание героев Калмыкии. Вы бы хотели подобного титула от Калининградской области?
— Нет-нет. Такие истории уже закончились. Я знаю, что тогда давали машины за победу над «Спартаком». Кажется, вратарю за отбитый пенальти, автору гола и главному тренеру. Но в «Балтике» мы играем за идею.
Автор: Алексей Фомин