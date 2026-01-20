Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.99
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.87
X
6.03
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.47
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.65
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.87
П2
8.00

Структура «Ростеха» подала новый иск к «Крыльям Советов»

Структура «Ростеха» подала к «Крыльям Советов» иск на 146 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Компания «РТ-Капитал», дочерняя структура корпорации «Ростех», направила в арбитражный суд Москвы новый иск к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» — о взыскании около 146 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 19 января, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.

Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО «РТ-Капитал» взыскал с АО «Профессиональный футбольный клуб “Крылья Советов” более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.

Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу — «РТ-Капитал».

Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что «Крылья Советов» погасили часть долга перед «РТ-Капиталом» в размере 535 миллионов рублей.