Структура «Ростеха» подала новый иск к «Крыльям Советов»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Компания «РТ-Капитал», дочерняя структура корпорации «Ростех», направила в арбитражный суд Москвы новый иск к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» — о взыскании около 146 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 19 января, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО «РТ-Капитал» взыскал с АО «Профессиональный футбольный клуб “Крылья Советов” более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу — «РТ-Капитал».
Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что «Крылья Советов» погасили часть долга перед «РТ-Капиталом» в размере 535 миллионов рублей.