Структура «Ростеха» подала новый иск к «Крыльям Советов»

Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО «РТ-Капитал» взыскал с АО «Профессиональный футбольный клуб “Крылья Советов” более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.