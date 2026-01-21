Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.63
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
0
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.00
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.25
П2
5.32
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.55
П2
1.87
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.00
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.20
П2
1.82
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Легенда ЦСКА назвал две позиции, которые нужно срочно усилить клубу

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейскому клубу нужно усилить как минимум еще две позиции на поле.

Источник: ПФК ЦСКА

По его словам, в первую очередь красно-синим надо придумать, кем заменить ушедшего в «Зенит» защитника Игоря Дивеева.

«На сегодняшний день понятно, что надо искать центрального защитника, чтобы восстановить баланс. Еще просится к усилению позиция правого латераля. Если Лусиано Гонду сразу заиграет и станет нападающим, то, наверное, можно рассмотреть вариант с отправкой в аренду или продажей Алеррандро», — заявил Масалитин.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).