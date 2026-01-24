Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
2
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
7.40
П2
14.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.95
П2
1.82
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.40
П2
2.97
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Лидер чемпионата Сербии заинтересован в аренде футболиста ЦСКА, пишут СМИ

Mozzart Sport: сербский «Партизан» заинтересован в аренде защитника ЦСКА Агапова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Белградский футбольный клуб «Партизан» рассматривает вариант аренды защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, после снятия 15 января запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на регистрацию новых игроков руководство «Партизана» приступило к активному поиску усилений. В число рассматриваемых кандидатур входят Агапов, а также его одноклубник — белорусский нападающий Артем Шуманский. Отмечается, что в случае с россиянином речь идет об аренде до конца сезона, тогда как вариант с белорусом рассматривается в формате полноценного трансфера.

Агапову 25 лет. Он перешел в ЦСКА в январе 2023 года из «Нижнего Новгорода» и в том же месяце был отдан в обратную аренду. С сентября 2025 года защитник на правах аренды выступал за «Акрон», 19 декабря соглашение было досрочно расторгнуто. За тольяттинский клуб Агапов провел четыре матча. В составе армейцев россиянин сыграл в 33 встречах и забил два мяча.

Шуманскому 21 год. Он присоединился к ЦСКА летом 2024 года, перейдя из кипрского «Ариса». В текущем сезоне форвард провел 14 матчей и отметился одним голом. Всего за «красно-синих» он забил два мяча в 23 играх.

После 20 туров чемпионата Сербии «Партизан» с 46 очками лидирует в турнирной таблице.