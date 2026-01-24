Лидер чемпионата Сербии заинтересован в аренде футболиста ЦСКА, пишут СМИ

Агапову 25 лет. Он перешел в ЦСКА в январе 2023 года из «Нижнего Новгорода» и в том же месяце был отдан в обратную аренду. С сентября 2025 года защитник на правах аренды выступал за «Акрон», 19 декабря соглашение было досрочно расторгнуто. За тольяттинский клуб Агапов провел четыре матча. В составе армейцев россиянин сыграл в 33 встречах и забил два мяча.