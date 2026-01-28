ЦСКА предложил за двух футболистов «Партизана» 9 миллионов евро

По данным источника, армейцы предложили за балканских проспектов 9 миллионов евро. «Партизан» хочет заработать на продаже талантливых игроков 10 миллионов, но ЦСКА не собирается повышать свое предложение. Переговоры продолжаются.
В нынешнем сезоне 20-летний Милан Роганович провел за «Партизан» 25 матчей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.
На счету 18-летнего Николы Симича 26 игр и «1+1» за белградцев в этом сезоне. Его стоимость оценивается в 4 миллиона евро по версии Transfermarkt.