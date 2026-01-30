Футболист «Локомотива» Фассон хочет остаться в клубе

ТАСС, 29 января. Футболист московского «Локомотива» Лукас Фассон надеется на продление контракта с клубом. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».
Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.
«Я хочу остаться здесь. Я хочу продолжать играть в “Локомотиве”, но жду решения клуба. Это уже не зависит от меня. Мы провели переговоры. Мы сделали предложение и ждем ответного», — сказал Фассон.
Фассону 24 года, игрок перешел в «Локомотив» в 2022 году, проведя за команду 64 матча в разных турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Ранее Фассон выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе» и чилийскую «Ла-Серену». В составе бразильского клуба защитник в 2021 году завоевал Южноамериканский кубок — второй по значимости континентальный клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес.
Фассон провел пять матчей за сборную Бразилии до 23 лет, не отметившись результативными действиями.