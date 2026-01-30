Футболист «Локомотива» Фассон хочет остаться в клубе

Фассону 24 года, игрок перешел в «Локомотив» в 2022 году, проведя за команду 64 матча в разных турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Ранее Фассон выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе» и чилийскую «Ла-Серену». В составе бразильского клуба защитник в 2021 году завоевал Южноамериканский кубок — второй по значимости континентальный клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес.