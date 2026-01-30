Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Футболист «Локомотива» Фассон хочет остаться в клубе

Контракт с защитником истекает летом текущего года.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 января. Футболист московского «Локомотива» Лукас Фассон надеется на продление контракта с клубом. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Я хочу остаться здесь. Я хочу продолжать играть в “Локомотиве”, но жду решения клуба. Это уже не зависит от меня. Мы провели переговоры. Мы сделали предложение и ждем ответного», — сказал Фассон.

Фассону 24 года, игрок перешел в «Локомотив» в 2022 году, проведя за команду 64 матча в разных турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Ранее Фассон выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе» и чилийскую «Ла-Серену». В составе бразильского клуба защитник в 2021 году завоевал Южноамериканский кубок — второй по значимости континентальный клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес.

Фассон провел пять матчей за сборную Бразилии до 23 лет, не отметившись результативными действиями.