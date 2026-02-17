Гол Рассказова помог «Крыльям Советов» обыграть «Челябинск» в товарищеском матче

Челябинцы открыли счет на 21-й минуте — отличился Тимофей Комиссаров. Затем «крылышки» трижды поразили ворота соперников после ударов Николая Рассказова (34), Фернандо Костанцы (45) и Амара Рахмановича с пенальти (116). В концовке «сибиряки» отыграли один мяч — 11-метровый реализовал Н’Диайе (118).