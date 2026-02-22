Галицкий — о болезни: «Она периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть»

«Мое здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть. Нельзя сравнивать то, как сейчас я участвую [в жизни клуба] и как участвовал, там, пять лет назад, скажем так, до моей болезни, до ситуаций, которые в моей жизни были сложны для меня. И я это сделал намеренно — клуб уже не зависит от одного человека.



Наши доходы, плюс те ресурсы, которые размещены в школе и в клубе, позволят достаточно длительное время быть очень спокойными. И болельщики, наверное, следующие 10−15 лет, есть я или нет, могут быть спокойны. Клуб будет существовать и по финансам находиться там, где он есть. Поэтому то, что пообещал, я сделал. И болельщики могут быть спокойны наши», — сказал Галицкий.