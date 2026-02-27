Самые ожидаемые события второй части сезона РПЛ

Особое внимание болельщиков будет приковано к молодым талантам — полузащитнику Алексею Батракову из «Локомотива» и Матвею Кисляку из ЦСКА. Обоим футболистам по 20 лет, они второй сезон подряд отлично себя проявляют в РПЛ. На счету Батракова в этом сезоне 11 голов и 6 результативных передач в 17 матчах чемпионата, после ухода Баринова в ЦСКА он стал одним из вице-капитанов «Локомотива». Ранее в сезоне он уже выводил команду на поле с капитанской повязкой. Кисляк забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах РПЛ. Он также уже выводил команду с капитанской повязкой в одном из матчей кубка страны.