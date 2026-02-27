Самые ожидаемые события второй части сезона РПЛ

Чемпионская гонка
Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге в третий раз подряд может решиться в заключительном, 30-м туре. Сейчас по количеству набранных очков сформировалась группа команд, которые претендуют на трофей. Это действующий чемпион России «Краснодар» (40 очков), петербургский «Зенит» (39), московские «Локомотив» (37) и ЦСКА (36) и калининградская «Балтика» (35). Идущий шестым московский «Спартак» отстает от лидера на 11 очков. Фаворитами являются «Краснодар» и «Зенит», который до прошлого сезона выигрывал РПЛ шесть раз подряд. Возможно, им сможет навязать борьбу ЦСКА, который был активен в зимний регистрационный период.
Обновит ли Дзюба свои рекорды
За тольяттинский «Акрон» второй сезон подряд выступает нападающий Артем Дзюба. 37-летний форвард уже стал лучшим бомбардиром среди всех российских футболистов (245 голов), также ему принадлежит рекорд по количеству забитых мячей за сборную России (31) и бомбардирский рекорд чемпионатов страны (174). В этом сезоне Дзюба забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах. Контракт футболиста с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года, генеральный директор тольяттинского клуба Константин Клюшев ранее сообщал ТАСС, что обсудит с Дзюбой продление соглашения в конце сезона.
Борьба за выживание
Несколько команд ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Две команды, занявшие 15-е и 16-е места в таблице РПЛ, покинут лигу напрямую, ставшие 14-й и 13-й проведут стыковые матчи с коллективами, занявшими в таблице Первой лиги 3-ю и 4-ю позиции соответственно. После первой части сезона РПЛ таблицу замыкает «Сочи» (9 очков), выше идут «Оренбург» (12), «Пари Нижний Новгород» (14), «Динамо» из Махачкалы (15). На 12-й строчке располагаются самарские «Крылья Советов», на счету которых 17 очков.
Как проявят себя молодые звезды РПЛ
Особое внимание болельщиков будет приковано к молодым талантам — полузащитнику Алексею Батракову из «Локомотива» и Матвею Кисляку из ЦСКА. Обоим футболистам по 20 лет, они второй сезон подряд отлично себя проявляют в РПЛ. На счету Батракова в этом сезоне 11 голов и 6 результативных передач в 17 матчах чемпионата, после ухода Баринова в ЦСКА он стал одним из вице-капитанов «Локомотива». Ранее в сезоне он уже выводил команду на поле с капитанской повязкой. Кисляк забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах РПЛ. Он также уже выводил команду с капитанской повязкой в одном из матчей кубка страны.
Как финишируют «Спартак» и «Динамо»
Два московских клуба уже не претендуют в этом сезоне не только на чемпионство, но и, скорее всего, на медали. «Спартак» с 29 очками занимает 6-е место, «Динамо» (21) идет на 10-й позиции. Оба клуба зимой утвердили новых главных тренеров. Испанец Хуан Карседо возглавил «Спартак», в «Динамо» наставником утвердили Ролана Гусева, который исполнял обязанности после ухода Валерия Карпина. При этом у красно-белых и бело-голубых еще есть реальная возможность выиграть трофей в нынешнем сезоне — команды в марте проведут два очных матча в полуфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.
Лучшие бомбардиры и ассистенты
Сразу несколько футболистов претендуют на звание лучшего бомбардира в этом сезоне. Это Батраков (11 голов), Брайан Хиль (10, «Балтика»), Мирлинд Даку (9, «Рубин»), Дмитрий Воробьев (8, «Локомотив»), Максим Глушенков (8, «Зенит»), Джон Кордоба и Эдуард Сперцян (оба — 8, «Краснодар»). В списке лучших ассистентов есть очевидный лидер — это Сперцян. На его счету 12 результативных передач. Также в тройку лучших входят Батраков (6) и Иван Обляков (5, ЦСКА).
Автор: Роман Шлуинский