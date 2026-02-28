«Оренбург» обыграл «Акрон» в РПЛ, гол Дзюбы отменили из-за офсайда

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Оренбург» одержал домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Максим Савельев (35-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (71, с пенальти). На 41-й минуте главный арбитр Андрей Прокопов отменил гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы после вмешательства VAR из-за офсайда.
Это первый матч для команд в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург», набрав 15 очков, поднялся на 13-е место и находится в зоне стыковых матчей. «Акрон» (21) идет девятым.
В следующем туре «Оренбург» примет петербургский «Зенит» 8 марта. «Акрон» днем позже сыграет в гостях с московским «Спартаком».
Ильдар Ахметзянов
Заур Тедеев
Максим Савельев
34′
Эмирджан Гюрлюк
71′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
90+4′
6
Джон Алекс Паласиос
8
Дамиан Пуэбла
78
Руслан Куль
72′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
90′
38
Артем Касимов
9
Максим Савельев
84′
30
Гедеон Гузина
26
Эмил Ценов
72′
33
Ираклий Квеквескири
59
Тигран Аванесян
27′
72′
37
Ду Кейрос
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
26
Родриго Эшковал
28′
19
Марат Бокоев
23
Кристиян Бистрович
75′
6
Максим Кузьмин
84′
15
Стефан Лончар
61′
35
Ифет Джаковац
71
Дмитрий Пестряков
75′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
61′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
