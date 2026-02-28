«Оренбург» обыграл «Акрон» в РПЛ, гол Дзюбы отменили из-за офсайда

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
0
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.46
П2
2.11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
1
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.05
П2
11.50
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.15
П2
3.13
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.00
П2
3.40
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.12
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.75
П2
9.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.33
П2
3.08
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
4.70
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
6.85
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.47
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.05
П2
3.34
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.89
П2
1.80
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.51
П2
7.08
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.97
П2
4.51
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.19
П2
7.02
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.70
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.71
X
3.71
П2
1.62
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.17
П2
1.67
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.55
X
4.64
П2
1.69
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.24
П2
2.44
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.77
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.68
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.64
П2
1.81
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.47
П2
1.29
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Оренбург» обыграл «Акрон» в РПЛ, гол Дзюбы отменили из-за офсайда

«Оренбург» обыграл «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Оренбург» одержал домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Максим Савельев (35-я минута) и Эмирджан Гюрлюк (71, с пенальти). На 41-й минуте главный арбитр Андрей Прокопов отменил гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы после вмешательства VAR из-за офсайда.

Это первый матч для команд в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург», набрав 15 очков, поднялся на 13-е место и находится в зоне стыковых матчей. «Акрон» (21) идет девятым.

В следующем туре «Оренбург» примет петербургский «Зенит» 8 марта. «Акрон» днем позже сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Оренбург
2:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 2888 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Заур Тедеев
Голы
Оренбург
Максим Савельев
34′
Эмирджан Гюрлюк
71′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
90+4′
6
Джон Алекс Паласиос
8
Дамиан Пуэбла
78
Руслан Куль
72′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
90′
38
Артем Касимов
9
Максим Савельев
84′
30
Гедеон Гузина
26
Эмил Ценов
72′
33
Ираклий Квеквескири
59
Тигран Аванесян
27′
72′
37
Ду Кейрос
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
26
Родриго Эшковал
28′
19
Марат Бокоев
23
Кристиян Бистрович
75′
6
Максим Кузьмин
84′
15
Стефан Лончар
61′
35
Ифет Джаковац
71
Дмитрий Пестряков
75′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
61′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Оренбург
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
8
5
Угловые
4
5
Фолы
14
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
