«Акрон» намерен оспорить ряд решений арбитров в матче с «Оренбургом»

— «Акрон» обратится в ЭСК РФ по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге, — сказали в пресс‑службе клуба.
Встреча прошла 28 февраля на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк, реализовавший пенальти. Гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы на 41-й минуте был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда. Главным арбитром встречи был назначен Андрей Прокопов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Этот матч стал вторым в РПЛ после зимней паузы. После победы «Оренбург» набрал 15 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, переместившись в зону стыковых матчей. «Акрон» остался на девятом месте с 21 очком.
В следующем туре «Оренбург» 8 марта примет петербургский «Зенит», а «Акрон» днем позже сыграет в гостях с московским «Спартаком».
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
