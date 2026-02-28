Ричмонд
«Акрон» намерен оспорить ряд решений арбитров в матче с «Оренбургом»

Тольяттинский «Акрон» намерен оспорить ряд решений судейской бригады после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает «Матч ТВ».

Источник: ФК "Акрон"

— «Акрон» обратится в ЭСК РФ по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге, — сказали в пресс‑службе клуба.

Встреча прошла 28 февраля на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк, реализовавший пенальти. Гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы на 41-й минуте был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда. Главным арбитром встречи был назначен Андрей Прокопов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Этот матч стал вторым в РПЛ после зимней паузы. После победы «Оренбург» набрал 15 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, переместившись в зону стыковых матчей. «Акрон» остался на девятом месте с 21 очком.

В следующем туре «Оренбург» 8 марта примет петербургский «Зенит», а «Акрон» днем позже сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Оренбург
2:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 2888 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Заур Тедеев
Голы
Оренбург
Максим Савельев
34′
Эмирджан Гюрлюк
71′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
90+4′
6
Джон Алекс Паласиос
8
Дамиан Пуэбла
78
Руслан Куль
72′
5
Алексей Татаев
7
Эмирджан Гюрлюк
90′
38
Артем Касимов
9
Максим Савельев
84′
30
Гедеон Гузина
26
Эмил Ценов
72′
33
Ираклий Квеквескири
59
Тигран Аванесян
27′
72′
37
Ду Кейрос
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
26
Родриго Эшковал
28′
19
Марат Бокоев
23
Кристиян Бистрович
75′
6
Максим Кузьмин
84′
15
Стефан Лончар
61′
35
Ифет Джаковац
71
Дмитрий Пестряков
75′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
61′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Оренбург
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
8
5
Угловые
4
5
Фолы
14
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти