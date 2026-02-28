Жара в южном дерби! Четыре ВАР-вмешательства, два пенальти, два удаления и победный гол Кривцова

Если возвращаться непосредственно к футболу, все было закономерно — и показательно, что уже в перерыве Мурад Мусаев поменял Гонсалеса и Черникова на Пальцева и Ленини. А ведь теоретически у черно-зеленых правый фланг обороны мог прикрывать Вахания, однако его переход состоится только летом. В субботу же Илья вывел «Ростов» на поле с капитанской повязкой, и его ауты становились серьезным испытанием для будущих одноклубников. Проблемой же для «Ростова» стало удаление Чистякова, который в начале второго тайма вцепился в футболку рвавшегося к штрафной Кордобы и получил вторую желтую карточку.