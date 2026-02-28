Жара в южном дерби! Четыре ВАР-вмешательства, два пенальти, два удаления и победный гол Кривцова

После пятничной победы «Зенита» действующий чемпион выходил на поле, занимая вторую строчку. Та самая игра под давлением, которое перестало быть для «Краснодара» проблемой. Настоящее давление — это то, с чем столкнулся в дебюте «Ростов». Дончан буквально вдавили в штрафную, и растянувшийся на пять стартовых минут шквал атак закончился вмешательством ВАР. А у монитора арбитр убедился, что Роналдо в момент удара Сперцяна попал капитану хозяев по ноге, и Эдуард, которому перед стартовым свистком вручили приз лучшему футболисту РПЛ по итогам ноября и декабря, сам наказал соперника безупречно исполненным пенальти.
Но, во-первых, постоянно поддерживать взятый изначально темп «Краснодару» было невозможно. Во-вторых, не позволив хозяевам оперативно развить успех, «Ростов» примерно с 15-й минуты стал все чаще переходить на чужую половину поля. Можно утверждать, что игра выровнялась, и желто-синие стали на каких-то отрезках даже забирать инициативу. Потеря в средней зоне, после которой Агкацеву пришлось останавливать сложный удар Щетинина, еще могла считаться отдельным эпизодом. Только были и отличный вброс аута с попыткой Роналдо поразить цель ударом через себя, и крайне неприятная для вратаря атака Комарова с линии штрафной.
Впрочем, вспоминая первый тайм южного дерби, больше всего будут говорить о том, что он прошел под знаком ВАР. За 45 минут Антон Фролов приглашался к монитору трижды! Если опираться на мнение главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, который считает, что видеоарбитры должны вмешиваться в игру среднем один раз за три матча, в Краснодаре к перерыву выполнили норму на весь тур. В итоге из-за контакта мяча с рукой Кордобы отменили гол Батчи, а Комаров сравнял счет с пенальти, назначенного после фола Гонсалеса на Роналдо.
Если возвращаться непосредственно к футболу, все было закономерно — и показательно, что уже в перерыве Мурад Мусаев поменял Гонсалеса и Черникова на Пальцева и Ленини. А ведь теоретически у черно-зеленых правый фланг обороны мог прикрывать Вахания, однако его переход состоится только летом. В субботу же Илья вывел «Ростов» на поле с капитанской повязкой, и его ауты становились серьезным испытанием для будущих одноклубников. Проблемой же для «Ростова» стало удаление Чистякова, который в начале второго тайма вцепился в футболку рвавшегося к штрафной Кордобы и получил вторую желтую карточку.
Однако никакого мгновенного эффекта от численного преимущества «Краснодар» не получил. Напротив, на выстрел Сперцяна над перекладиной опасным штрафным ответил Мохеби. Мусаев же за счет замен сделал среднюю линию более творческой, и это принесло результат. Получив пас из глубины поля, Батчи в касание идеально переправил мяч в направлении Кривцова, и тот отличился на четвертой минуте пребывания на поле. А за вторым краснодарским голом едва не последовал третий. Тормена выиграл воздух при подаче корнера, и сложно понять, как Ленини не сумел с метра переправить мяч в беззащитный угол.
Угловой, кстати, был заработан, когда защитник в последний момент сумел опередить другого джокера «быков» — зимнего новичка Боселли. Краснодарцы были куда ближе к третьему голу, чем «Ростов» — к спасительному для себя второму. Однако дончане заставили фаворита понервничать в концовке. Несколько ударов были заблокированы защитниками «быков», на пару из многочисленных стандартов в штрафную прибегал голкипер Ятимов, а на пятой добавленной минуте выручил Агкацев.
И все же чемпион своего не упустил, а Вахания перед финальным свистком — после четвертого вмешательства ВАР (!) — был удален, так как при попытке Кордобы поразить беззащитные ворота мяч попал ему в руку. Боселли с назначенного за этот фол штрафного чуть не забил. Но и без его гола «Краснодар» сохранил за собой лидерство, а заодно покончил с растянувшейся на три года неприятной традицией — выходить из зимней паузы домашней ничьей.
Автор: Андрей Кузичев
Мурад Мусаев
Джонатан Альба
Эдуард Сперцян
8′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
73′
Алексей Миронов
45+3′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
63′
20
Джованни Гонсалес
45+3′
46′
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
46′
17
Валентин Пальцев
66
Дуглас Аугусту
69′
88
Никита Кривцов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
7′
40
Илья Вахания
90+6′
78
Дмитрий Чистяков
45+4′
51′
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
54′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
12′
83′
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
77′
69
Егор Голенков
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти