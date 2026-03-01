Старт матча РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» отложили на час

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Начало матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком» отложено на час. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Изначально встреча должна была начаться в 16:30 мск.
«В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности по решению главного арбитра изменено время начала матча “Сочи” — “Спартак”. Игра перенесена на 17:30 мск», — говорится в сообщении.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. «Сочи» располагается на последней, 16-й позиции, набрав 9 очков.
Ранее ТАСС сообщал, что из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграют 11 марта в Москве. Аналогичная ситуация произошла во время игры с участием «Сочи» и нижегородского «Торпедо», которая проходит в воскресенье. Встречу остановили в третьем периоде, ее судьба пока не определена.