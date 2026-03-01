Старт матча РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» отложили на час

Ранее ТАСС сообщал, что из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграют 11 марта в Москве. Аналогичная ситуация произошла во время игры с участием «Сочи» и нижегородского «Торпедо», которая проходит в воскресенье. Встречу остановили в третьем периоде, ее судьба пока не определена.