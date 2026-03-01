Старт матча РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» отложили на час

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.65
П2
1.73
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.45
П2
2.30
Футбол. Первая лига
16:45
Черноморец
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.00
П2
2.13
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.43
П2
2.18
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.49
П2
3.65
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.75
П2
3.65
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.61
П2
5.78
Футбол. Франция
17:00
Париж
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.42
П2
2.91
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.51
X
4.42
П2
1.59
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.95
П2
6.91
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.37
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.36
П2
6.29
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.31
П2
3.86
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Брест
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.37
П2
5.90
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.57
П2
3.46
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.78
X
2.96
П2
2.96
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.83
П2
4.90
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.89
П2
1.94
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.06
П2
2.96
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.63
П2
3.74
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.40
П2
3.07
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Старт матча РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» отложили на час

Игра должна начаться в 17:30 мск.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Начало матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком» отложено на час. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Изначально встреча должна была начаться в 16:30 мск.

«В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности по решению главного арбитра изменено время начала матча “Сочи” — “Спартак”. Игра перенесена на 17:30 мск», — говорится в сообщении.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. «Сочи» располагается на последней, 16-й позиции, набрав 9 очков.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграют 11 марта в Москве. Аналогичная ситуация произошла во время игры с участием «Сочи» и нижегородского «Торпедо», которая проходит в воскресенье. Встречу остановили в третьем периоде, ее судьба пока не определена.