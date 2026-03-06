Ричмонд
Пуцко: Станковича правильно убрали из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко, выступающий за тульский «Арсенал», после матча ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:2) поддержал увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «красно-белых».

Источник: Metaratings.ru

«На мой взгляд, Станковича правильно убрали из “Спартака”, он занимал шестое место в чемпионате. По Карседо ничего пока сказать не могу, посмотрим», — сказал Пуцко Metaratings.ru.

11 ноября 2025 года Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон. После общения с тренером клуб принял решение прекратить сотрудничество. Серб возглавил «Спартак» в мае 2024 года.

25 мая 2025-го стороны продлили контракт, соглашение с тренером действовало до лета 2027 года. Со Станковичем «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ в сезоне-2024/25. Сейчас москвичей возглавляет испанец Хуан Карлос Карседо.