Пуцко: Станковича правильно убрали из «Спартака»

«На мой взгляд, Станковича правильно убрали из “Спартака”, он занимал шестое место в чемпионате. По Карседо ничего пока сказать не могу, посмотрим», — сказал Пуцко Metaratings.ru.
11 ноября 2025 года Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон. После общения с тренером клуб принял решение прекратить сотрудничество. Серб возглавил «Спартак» в мае 2024 года.
25 мая 2025-го стороны продлили контракт, соглашение с тренером действовало до лета 2027 года. Со Станковичем «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ в сезоне-2024/25. Сейчас москвичей возглавляет испанец Хуан Карлос Карседо.