ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за удаления Гонду в дерби с «Динамо»

ЦСКА в воскресенье дома проиграл «Динамо» (1:4) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Лусиано Гонду за фол против защитника Максима Осипенко.