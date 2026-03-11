Капитан «Зенита» Сантос: «Матч со “Спартаком” — шанс продемонстрировать все, что не удалось показать в Оренбурге»

— После игры, в которой нам не удалось проявить свои лучшие качества, не удалось показать свой лучший футбол, конечно, осталось чувство неудовлетворенности. От этого особенно хочется в субботу в игре против «Спартака» показать, проявить и продемонстрировать на поле все, что не удалось показать в Оренбурге, учитывая, что мы играем дома и это принципиальное противостояние — дерби, классический для нас матч. Поэтому, конечно, от каждого требуется приложить максимум усилий. И мы сделаем все для того, чтобы компенсировать и показать все, что не показали в прошлое воскресенье.