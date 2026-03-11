Капитан «Зенита» Сантос: «Матч со “Спартаком” — шанс продемонстрировать все, что не удалось показать в Оренбурге»

— Дуглас, какова реакция команды на неудачу в Оренбурге?
— После игры, в которой нам не удалось проявить свои лучшие качества, не удалось показать свой лучший футбол, конечно, осталось чувство неудовлетворенности. От этого особенно хочется в субботу в игре против «Спартака» показать, проявить и продемонстрировать на поле все, что не удалось показать в Оренбурге, учитывая, что мы играем дома и это принципиальное противостояние — дерби, классический для нас матч. Поэтому, конечно, от каждого требуется приложить максимум усилий. И мы сделаем все для того, чтобы компенсировать и показать все, что не показали в прошлое воскресенье.
— Дуглас, матчи со «Спартаком» — это всегда эмоции. Насколько важно сохранять в таких играх голову холодной и есть ли для вас, как для капитана, дополнительная ответственность?
— Вы совершенно правы, в этих играх всегда много эмоций, много борьбы, потому что сражаются одни из лучших команд, которые ведут борьбу за самые высокие места. И, учитывая, что мы будем играть после очень неудовлетворительного результата, действительно, крайне важно сохранять холодной голову, сохранять спокойствие, но при этом иметь достаточно горячее сердце для того, чтобы показать свою лучшую игру и для того, чтобы быть максимально сфокусированными и сконцентрированными на конечном результате, приложить максимум усилий для того, чтобы победить. Будем надеяться, нам это удастся, — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».