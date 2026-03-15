«Балтика» будет оспаривать красную карточку Талалаева в матче с ЦСКА

Субботний матч 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА прошел в Калининграде и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце встречи Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Сразу после этого игрок ЦСКА Энрике Кармо подбежал к Талалаеву и толкнул его. В результате образовалась массовая потасовка с участием футболистов и представителей команд, к которой подключился в том числе главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Обоих тренеров удалили с поля. Конфликт продолжился и в подтрибунном помещении.
— Не показалось ли вам, что потасовка в концовке матча затмила все остальное?
— Это тоже часть футбола. Понятны эмоции нашего главного тренера. Во-первых, он такой человек и его не поменять. Талалаев живет футболом, клубом, своими игроками. Во-вторых, ЦСКА в конце поддавил и нам нужны были какие-то передышки, требовалось немного сбить темп и отодвинуть игру от наших ворот. Так что это тоже в чем-то помогло. Не знаю, какая будет дисквалификация, но вообще за выбитый на трибуну мяч, мне кажется, нужно давать желтую, а не красную карточку. Хотя я не судья и не эксперт. А эмоции соответствуют накалу игры. Зато, находясь на стадионе, я видел, насколько это встряхнуло всех болельщиков. За это мы и любим футбол!
— Были ли вы в раздевалке команды после игры? Какая в ней атмосфера?
— Да, заходил. Атмосфера праздничная, но приятно видеть, что к таким победам ребята уже привыкают. Нет каких-то танцев на столах и мыслей о том, что совершен подвиг. Это празднование, но не чудо и не событие из ряда вон. Я обратил на это внимание. Всех обнял, пожал руку.
— Пообщались ли с главным тренером?
— Всегда разговариваем с Андреем Викторовичем. Мне не совсем было видно происходящее, поэтому я спросил его о случившемся в концовке матча. Он ответил, что выбивал мяч, но игрок ЦСКА толкнул его в технической зоне. Талалаев не понял, почему за его нарушение была показана красная карточка, а не желтая. Он сожалеет, но понимает, что команде это даже придало импульс. Конечно, если будет дисквалификация, это не на руку «Балтике».
— Она уже провела несколько матчей без тренера…
— Мы будем подавать апелляцию на красную карточку. Отсутствие главного тренера станет для нас потерей. Но что случилось, то уже случилось. Сейчас мы испытываем положительные эмоции от победы, — сказал Мясников «СЭ».
Брайан Александр Хиль
63′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
