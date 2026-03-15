«Балтика» будет оспаривать красную карточку Талалаева в матче с ЦСКА

— Это тоже часть футбола. Понятны эмоции нашего главного тренера. Во-первых, он такой человек и его не поменять. Талалаев живет футболом, клубом, своими игроками. Во-вторых, ЦСКА в конце поддавил и нам нужны были какие-то передышки, требовалось немного сбить темп и отодвинуть игру от наших ворот. Так что это тоже в чем-то помогло. Не знаю, какая будет дисквалификация, но вообще за выбитый на трибуну мяч, мне кажется, нужно давать желтую, а не красную карточку. Хотя я не судья и не эксперт. А эмоции соответствуют накалу игры. Зато, находясь на стадионе, я видел, насколько это встряхнуло всех болельщиков. За это мы и любим футбол!