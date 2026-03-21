Игрок «Ахмата» потерял сознание после удара ногой в лицо во время матча РПЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сербский защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание после удара коленом в лицо во время матча 22-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова».
Встреча проходит в Грозном, по ходу второго тайма хозяева ведут со счетом 1:0. На 47-й минуте игрок «Ростова» Андрей Лангович столкнулся с Богосавацем и попал коленом по лицу. В результате столкновения футболист «Ахмата» потерял сознание.
После оказания медицинской помощи спортсмен пришел в себя и покинул поле на реанимационной машине.
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 2602 зрителя
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Джонатан Альба
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
(Максим Самородов)
33′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
66′
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
52′
82
Даниил Хлусевич
20
Максим Самородов
64′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
90+1′
90′
4
Турпал-Али Ибишев
17
Эгаш Касинтура
90′
37
Папа Амади Гадио
19
Сергей Пряхин
82′
90′
23
Галымжан Кенжебек
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
67
Герман Игнатов
5
Данила Прохин
10
Кирилл Щетинин
99
Тимур Сулейманов
3
Умар Сако
44′
46′
87
Андрей Лангович
22
Давид Семенчук
87′
19
Хорен Байрамян
62
Иван Комаров
18′
64′
91
Антон Шамонин
69
Егор Голенков
76′
9
Мохаммад Мохеби
Статистика
Ахмат
Ростов
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
1
5
Угловые
4
2
Фолы
15
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти