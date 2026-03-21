Джон Кордоба: когда я сконцентрирован, меня тяжело остановить

— В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем.
— Можно ли сказать, что «Краснодар» находится на пике формы?
— Мы сейчас идем по прекрасному пути, хорошо играем. Также заметна та работа, которую мы проделываем в течение недели, — сказал Кордоба.
Источник: «Матч ТВ»
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Краснодар, 28795 зрителей
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Алексей Шпилевский
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
6′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
12′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
49′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
70′
Джон Кордоба
85′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Даниил Лесовой
84′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
82′
15
Лукас Оласа
87′
59
Артем Хмарин
11
Жоау Батчи
72′
6
Кевин Ленини
7
Виктор Са
25′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
87′
27
Ефим Буркин
88
Никита Кривцов
72′
29
Эльдар Гусейнов
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
74′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
79′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
61′
24
Эдгардо Фаринья
21
Реналдо Сефас
74′
14
Матвей Урванцев
4
Илья Кирш
61′
88
Даниил Лесовой
Статистика
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
5
3
Угловые
8
3
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти