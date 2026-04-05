Бонгонда не вернулся в «Спартак» по просьбе Федерации футбола ДР Конго

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда не вернулся в расположение красно-белых после матчей сборной Демократической Республики Конго из-за требования задержаться на несколько дней в стане национальной команды от конголезской федерации футбола. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Спартака».
Ранее ТАСС сообщал, что сборная ДР Конго со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Ямайки в финале межконтинентального плей-офф и вышла на чемпионат мира 2026 года. Бонгонда вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Федерация футбола ДР Конго велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС). Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм», — заявили в пресс-службе «Спартака».
5 апреля «Спартак» дома сыграет с московским «Локомотивом» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 19:30 мск.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Локомотив» с 44 очками располагается на третьей позиции.
Хуан Карлос Карседо
Михаил Галактионов
Эсекиэль Барко
66′
Пабло Солари
(Роман Зобнин)
83′
Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
23′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
79′
62
Павел Полех
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
90+5′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
78′
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
58′
72′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
68′
27
Николай Комличенко
82′
10
Дмитрий Воробьев
49′
76′
5
Жерзино Ньямси
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти