Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.30
П2
1.87
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.01
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.10
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Игрок «Ростова» Семенчук: слухи о финансовых проблемах клуба — попытка сломить нас

Защитник «Ростова» Давид Семенчук в разговоре с Metaratings.ru после победы над «Пари НН» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0) прокомментировал слухи о финансовых проблемах в донском клубе.

Источник: РИА "Новости"

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Ростов» не сможет поехать на гостевой матч против «Пари НН» из-за нехватки денег.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Ростов» не сможет поехать на гостевой матч против «Пари НН» из-за нехватки денег.

«Мы в команде прекрасно понимаем, что слухи — это всего лишь попытка сломить наш боевой дух. Но мы не позволяем им влиять на нас. Мы тщательно готовились, спокойно добрались до Нижнего Новгорода и на поле показали всё, на что способны. Задержек по зарплате нет», — сказал Семенчук.

«Ростов» с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В 24-м туре ростовчане примут московский «Спартак». Матч состоится 12 апреля и начнётся в 16:30 по московскому времени.

Пари Нижний Новгород
0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
5.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена, 7725 зрителей
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Джонатан Альба
Голы
Ростов
Роналдо
(Кирилл Щетинин)
29′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
24
Эдгардо Фаринья
79′
29
Лука Веснер Тичич
85′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
46′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
46′
14
Матвей Урванцев
90+5′
4
Илья Кирш
89′
77
Андрей Ивлев
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
22
Давид Семенчук
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
69
Егор Голенков
87′
78
Дмитрий Чистяков
55′
71′
67
Герман Игнатов
7
Роналдо
61′
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
51′
71′
58
Даниил Шанталий
18
Константин Кучаев
61′
87
Андрей Лангович
99
Тимур Сулейманов
90′
91
Антон Шамонин
Статистика
Пари Нижний Новгород
Ростов
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
1
3
Угловые
8
7
Фолы
18
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти