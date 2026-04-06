Игрок «Ростова» Семенчук: слухи о финансовых проблемах клуба — попытка сломить нас

Защитник «Ростова» Давид Семенчук в разговоре с Metaratings.ru после победы над «Пари НН» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0) прокомментировал слухи о финансовых проблемах в донском клубе.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Ростов» не сможет поехать на гостевой матч против «Пари НН» из-за нехватки денег.
«Мы в команде прекрасно понимаем, что слухи — это всего лишь попытка сломить наш боевой дух. Но мы не позволяем им влиять на нас. Мы тщательно готовились, спокойно добрались до Нижнего Новгорода и на поле показали всё, на что способны. Задержек по зарплате нет», — сказал Семенчук.
«Ростов» с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В 24-м туре ростовчане примут московский «Спартак». Матч состоится 12 апреля и начнётся в 16:30 по московскому времени.
Алексей Шпилевский
Джонатан Альба
Роналдо
(Кирилл Щетинин)
29′
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
24
Эдгардо Фаринья
79′
29
Лука Веснер Тичич
85′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
46′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
46′
14
Матвей Урванцев
90+5′
4
Илья Кирш
89′
77
Андрей Ивлев
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
22
Давид Семенчук
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
69
Егор Голенков
87′
78
Дмитрий Чистяков
55′
71′
67
Герман Игнатов
7
Роналдо
61′
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
51′
71′
58
Даниил Шанталий
18
Константин Кучаев
61′
87
Андрей Лангович
99
Тимур Сулейманов
90′
91
Антон Шамонин
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
